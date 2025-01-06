نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تفتح باب التظلمات لحركة تنقلات الأئمة والعاملين بالمديريات الإقليمية لأصحاب الحالات المرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف خطوات الإصلاح الإداري الشامل في إطار تعزيز العدالة والاستجابة لرغبات المئات من أبناء الوزارة. في هذا السياق، قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب التظلمات لحركة التنقلات لعام ٢٠٢٤م، التي تشمل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال؛ مراعاة لأصحاب الحالات المرضية، وفقًا لقرار وزارة الصحة رقم (٢٥٩) لسنة ١٩٩٥م.

يبدأ استقبال التظلمات من يوم الاثنين الموافق ١٢ من يناير ٢٠٢٥م، ولمدة ١٥ يومًا، ويتعين على المتقدمين تقديم طلباتهم إلى مديري المديريات الإقليمية، مرفقة بصورة طبق الأصل من التقارير الطبية، الصادرة من اللجان الطبية المتخصصة، بناءً على قرار وزارة الصحة المذكور.

**وفتح باب النقل بالبدل بين المديريات الإقليمية**

تفتح وزارة الأوقاف -أيضًا- باب التقدم للنقل بالبدل بين المديريات الإقليمية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٢ من يناير ٢٠٢٥م، ولمدة ١٥ يومًا، ويتعين على المتقدمين لهذا النوع من النقل تقديم طلباتهم عبر الشخصين الراغبين في البدل معًا إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، إذ لا يُلتفت للطلبات الفردية في هذا الشأن.

يشترط -أيضًا- إرفاق بيانات الحالة الوظيفية للمتقدمين، موضحًا بها تاريخ التعيين ورقم قرار التعيين، إضافة إلى تأكيد تعيينهم على درجة دائمة بالنسبة للعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر.

ملحوظة مهمة

لا يُلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد الموعد المحدد، لذا يُنصح جميع الراغبين بسرعة تقديم طلباتهم وفقًا للآلية المحددة لضمان الاستجابة في الوقت المناسب.