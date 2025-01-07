خطوات صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية بالكركم

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية هذا ما يبحث عنه البعض من الفتيات والسيدات، وذلك للوصول لأحدث صيحات الموضة لهذا العام وهنا البعض لجأ إلى المكونات الطبيعية لأنها مفيدة للشعر، وهذا على عكس البعض الآخر من الأشخاص الذين يتوجهون إلى صالونات التجميل لاستخدام الصبغات الذي تحتوي على مواد كيميائية، وبالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه إلا أن هذه المنتجات تتسبب في ضرر الشعر وبصيلاته مع الاستخدام المتكرر على المدى البعيد، واليوم سوف نقدم لكم أفضل الوصفات لصبغة الشعر باللون النحاسي.

صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية

من خلال مكون الحناء والكركم سوف نحصل على صبغة شعر نحاسي، وتتمثل مقادير هذه الوصفة من الآتي:

عدد 5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

مقدار مناسب من الحناء مناسب على حسب طول الشعر.

مع قليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكن الحصول على شعر جذاب باللون النحاسي ولا أروع، والخطوات هي الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به جميع المكونات ماعدا عصير الليمون.

نترك الخليط لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يختمر.

ثم نضيف إلى الخليط عصير الليمون، ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة ونتركه على الشعر لمدة تصل إلى 6 ساعات.

نقوم بتغطية الشعر باستخدام البونية الذي نستخدمه عند الاستحمام.

يتم بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحفاظ على لون الشعر النحاسي.

طريقة أخرى للحصول على صبغة باللون النحاسي

نتعرف معكم على طريقة أخرى للحصول على اللون النحاسي، وذلك من خلال المكونات التالية:

نصف كوب كبير من الحناء الطبيعية.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من القهوة العربي.

كمية مناسبة من الماء ساخن حسب الاحتياج.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على لون نحاسي طبيعي بطريقة بسيطة وسهلة، وهي من خلال الآتي:

نقوم بخلط المكونات السابقة ما عدا الليمون.

ثم تترك هذه الخلطة مدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وذلك حتى تمتزج المكونات بشكل جيد حتى تعطي نتيجة أفضل.

ومن ثم نضع بعد ذلك الليمون على خليط الحناء ويقلب جيدا.

بعد ذلك يطبق الخليط على الشعر بطريقة متساوية بالفرشاة.

نترك الخليط على الشعر مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وذلك حسب الرغبة في اللون المرغوب فيه سواء فاتح أو غامق.

فوائد الحناء للشعر

تحتوي الحناء على فوائد كثيرة مفيد للشعر، ومن أهم هذه الفوائد الآتي: