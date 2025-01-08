الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان في عدد من المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:30 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان، وذلك على هامش أعمال القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية التي عقدت بالقاهرة.

وتضمنت هذه المذكرات التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة، والتوأمة وتطوير الموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز العلاقات الاستثمارية.

وقع مذكرات التفاهم الأربعة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القبرصي كوستنتينوس كومبوس، ونظيره اليوناني جورجوس جيراباتريتس.