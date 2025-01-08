مفاوضات حاسمة بين بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 04:53 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات مستقبل المدافع الكندي، ألفونسو ديفيز، مع بايرن ميونخ.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع البافاري، الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن التجديد، حتى الآن، فيما يعد ريال مدريد المرشح الأبرز للحصول على خدماته في حال رحيله عن النادي الألماني.

وبحسب التقارير، فإن وكيل أعمال اللاعب يتواجد في ميونخ لإجراء مفاوضات مع النادي الألماني، من أجل تجديد عقد ديفيز.

ووفقاً للتقارير، فإن هناك حالة تفاؤل كبيرة داخل بايرن ميونخ بشأن مفاوضات تجديد عقد ديفيز، وأن الأمر قد يتم حسمه خلال الأيام القادمة.