السعادة على طبق.. 5 أطعمة تحسن مزاجك وتعزز صحتك في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحتاج جسم الإنسان في فصل الشتاء إلى أطعمة تساهم في تعزيز الدفء، وتحسين المزاج، وتقوية جهاز المناعة لمقاومة برودة الطقس والأمراض المرتبطة به.

الشوكولاتة الداكنة

تساعد الشوكولاتة الداكنة في رفع مستويات السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، بفضل مكوناتها مثل “التربتوفان” و”الثيوبرومين”. هي مثالية لتحسين المزاج، وتخفيف القلق، والشعور بالتعب، وزيادة التركيز، فضلاً عن تعزيز نوعية النوم والتحكم في الشهية. لكن من المهم تناولها باعتدال نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية ودهون مشبعة وسكر. قد تحتوي بعض الأنواع أيضًا على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

الأسماك

تعد الأسماك، وخاصة السلمون، الماكريل، والسردين، مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تدعم وظائف الدماغ وتخفف من أعراض الاكتئاب. كما تحتوي هذه الأسماك على فيتامين (د) الذي يساعد في مقاومة الكآبة الشتوية ويعزز من قوة جهاز المناعة.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة المثالية لمقاومة الأمراض الشتوية؛ فهي غنية بفيتامينات “C” و”A”، بالإضافة إلى كونها من الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على الألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ، واللفت، والسلق السويسري، تعد مصدرًا ممتازًا لإنتاج السيروتونين، وهو هرمون السعادة. تساهم هذه الخضروات في تحسين المزاج والحفاظ على صحة الجسم وحيويته.

البذور والمكسرات

إذا كنت تشعر بالجوع المستمر في الشتاء، تعتبر المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان من الوجبات الخفيفة المثالية. فهي غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على تقليل القلق وتحسين المزاج. كما أن المكسرات والبذور تعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

البيض

يساهم البيض في تحسين المزاج والحفاظ على الصحة العامة بفضل احتوائه على التربتوفان الذي يساهم في تنظيم مستويات السيروتونين. كما يحتوي البيض على المغذيات الأساسية، البروتين، فيتامينات “د” و “ب”، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والدهنية.