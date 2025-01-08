تنميل الساقين … أعراض لاتتوقعها احذر منها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد متلازمة الساقين المتململة (RLS) حالة تؤثر على النوم وتسبب شعورًا بعدم الراحة في الساقين، وتزداد شيوعًا خلال فترة الحمل. تشير الدراسات إلى أن التغيرات الهرمونية وفقر الدم يمكن أن تكون من أبرز العوامل المساهمة في ظهور هذه المتلازمة.

تتمثل الأعراض الرئيسية لهذه المتلازمة في الشعور بحاجة مفرطة لتحريك الساقين، خاصة أثناء فترات الراحة أو النوم، حيث يعاني المصاب من حالة من التململ والضيق.

يتم تشخيص متلازمة الساقين المتململة استنادًا إلى الأعراض التي يصفها المريض. يعتمد العلاج بشكل أساسي على تغيير نمط الحياة، بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية لتخفيف الأعراض.

تشمل إجراءات الوقاية تناول مكملات الحديد في حال وجود نقص فيه، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب تناول الكافيين في المساء.

على الرغم من أن متلازمة الساقين المتململة شائعة أثناء الحمل، إلا أن العلاج المناسب يمكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيف تأثيراتها وتحسين نوعية النوم.