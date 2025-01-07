أتلتيك بلباو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 مساءً - تلقى أتلتيك بلباو ضربة موجعة وذلك قبل مواجهة برشلونة، غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأعلن النادي الإسباني إصابة نجمه نيكو ويليامز، خلال تدريبات الفريق، اليوم.

وقال بلباو في بيان رسمي: “لم يشارك اللاعب نيكو ويليامز في التدريبات مع زملائه كإجراء احترازي”.

وأضاف البيان: “يعاني نيكو ويليامز من كدمة في كاحله الأيسر، وسيتم متابعة حالته لتقييم تطورها”.