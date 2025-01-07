انت الأن تتابع خبر "اسحريهم بجمال رموشك وعيونك ".. لو عندك نواة تمر تعالي اقولك وصفة لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش في 3 أيام بس !!.. ودّعي الماسكرا للابد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحواجب والرموش من أهم ملامح الوجه التي تمنحنا مظهراً جذاباً وطبيعياً ومع ذلك، قد يعاني البعض من قلة كثافة الحواجب أو الرموش، وقد يبحثون عن طرق طبيعية وآمنة لتكثيفهما وزيادة طولهما وفي هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسيطة ولكن فعّالة باستخدام نواة التمر، وهي من المكونات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على تحسين نمو الشعر وتكثيفه.

فوائد نواة التمر للشعر

نواة التمر تحتوي على العديد من العناصر المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتحفيز نموه كما أن هذه النواة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز من صحة فروة الرأس وتعمل على تقوية الشعر، مما يجعلها علاجاً طبيعياً فعالاً للمساعدة في نمو الحواجب والرموش.

كيفية تحضير الوصفة

المكونات:

نواة تمر واحدة

زيت زيتون أو زيت جوز الهند (اختياري)

طريقة التحضير:

تحميص نواة التمر: أولاً، قومي بتحميص نواة التمر على نار هادئة حتى تصبح صلبة ومحمصة تماماً.

طحن النواة: بعد أن تبرد نواة التمر، استخدمي مطحنة أو مدقة لطحنها جيداً حتى تصبح بودرة ناعمة.

استخدام الزيت (اختياري): إذا كنتِ تفضلين استخدام زيت لتسهيل التطبيق، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى بودرة نواة التمر لزيادة الترطيب والفائدة.

التطبيق على الحواجب والرموش: باستخدام فرشاة صغيرة أو قطعة قطن، قومي بتطبيق الخليط على الحواجب والرموش بلطف. تأكدي من أن المزيج يغطي جميع المناطق بشكل جيد.

الانتظار: اتركي الوصفة على الحواجب والرموش لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

نتائج الوصفة