ختام بطولة فريق الطريف لكرة القدم بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: تُوِّج فريق الطريف التابع لنادي المصنعة بطلًا لبطولة الطريف لكرة القدم والتي شارك فيها (17) فريقًا من ولايات المصنعة وبركاء والسويق وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المراغة بثلاثة أهداف سجلها يوسف بن ربيع ومحمد بن عبيد وعبدالرحمن بن جمعة. أقيمت المباراة الختامية على ملعب فريق الثرمد برعاية سعادة عمار بن سالم المرضوف السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة، وبحضور مفتاح السعدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وتميزت المباراة الختامية بالإثارة واللعب النظيف. وبعد ختام المباراة كرَّم راعي المناسبة عبدالمجيد السعدي لاعب الملدة كأفضل لاعب، وهيثم الجرادي من فريق المراغة هداف البطولة، ويوسف السعدي من فريق الطريف كأفضل حارس، كما تم تكريم لجان البطولة ولجنة الحكام والشركات الراعية، وفريق المراغة الوصيف وتتويج فريق الطريف بطلًا لبطولة الطريف.

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