نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي في مواجهة خالد النبوي وهاني عادل وصراع بين الحب والشك في مسلسل "سراب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتألق يسرا اللوزي في مسلسل سراب من خلال شخصية “ملك”، طبيبة النساء التي تجد نفسها عالقة بين زوجها طارق (خالد النبوي) وخطيبها السابق نديم (هاني عادل).

و ملك تبدو وكأنها تعيش حياة مستقرة، لكن مع تصاعد الأحداث يظهر أن علاقتها بطارق مليئة بالمشاكل التي تختبئ خلف الهدوء الظاهري. التوتر يزداد عندما يقوم نديم باختطاف ابنها، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الماضي الذي يطاردها، وفي موضع شك دائم من زوجها.



و تتكشف ملامح التوتر بين ملك (يسرا اللوزي) وزوجها طارق (خالد النبوي) في العديد من المواقف التي تكشف عن شروخ عميقة في علاقتهما عندما يتم اختطاف ابنهما، خاصة بعد أن يكتشف طارق أن الخاطف هو نديم، خطيب ملك السابق. يبدأ طارق بالتشكيك فيها بشكل غير مباشر، ويتساءل كيف عرف نديم ابنهما وكيف تمكن من إقناعه بالمغادرة معه.



و في أحد الحفلات التي دعاهم إليها عميل مهم، بدا واضحًا أن ملك تشعر بالاستياء والانعزال، خاصةً مع علمها أن هذه الحفلات مخصصة للعمل وأن طارق لن يوليها أي اهتمام خلالها.

و في هذه اللحظة تعكس شعورها بالإهمال، في الوقت الذي نكتشف فيه أن طارق نفسه يخونها على الجانب الآخر. هذه الخيانة تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى علاقتهم وتكشف عن الأسباب التي تجعل ملك تبدو وكأنها تحمل عبئًا ثقيلًا.



بأداء يُبرز تفاصيل شخصية ملك بدقة، تنجح يسرا اللوزي في جعل المشاهد يشعر بعمق الصراع النفسي الذي تعيشه. ملك تبدو هادئة أحيانًا، لكن خلف هذا الهدوء تختبئ مشاعر متناقضة من القلق والغموض. تصرفاتها تثير التساؤلات، ونظراتها محيرة: هل هي بريئة، أم أنها تحمل أسرارًا تجعل الجميع يشك فيها؟

مسلسل سراب مكون من عشر حلقات، ويعرض على منصة تود TOD الرقمية، ويدور في إطار اجتماعي مشوق عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.