رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتى يبحث ورئيس الأركان التركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:29 مساءً - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول ماتين غوراك أوجه التعاون العسكري بين الجانبين وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم الأربعاء عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف للفريق غوراك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الكويت وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما في المجال العسكري.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد والسفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال الدفاعي والأمني.

نائب رئيس الأركان

وبحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان عقب استقبال اللواء صباح الجابر للفريق غوراك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وحضر الاجتماع السفيرة التركية وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.