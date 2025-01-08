الأونروا: المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:29 مساءً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

وأوضحت في منشور على منصة "أكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، إذ أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة "كمال عدوان، بيت حانون، والإندونيسي" خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيًا، وتواجه نقصًا حادًا في الإمدادات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولليوم الـ460 تواليًا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.