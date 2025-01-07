نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة منتصف العام تزيد إقبال زوار وأهالي المدينة المنورة على أهم المعالم التاريخية والسياحية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تزخر المدينة المنورة بالعديد من المعالم التاريخية المهمة المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، حيث تشهد هذه المعالم إقبالًا من زوار وأهالي المدينة المنورة تزامنًا مع إجازة منتصف العام.

ويحرص الزوار وأهالي المدينة المنورة على التعرف على هذه المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية والمساجد التاريخية والمتاحف التي تحكي تاريخ المدينة وعمارة المسجد النبوي وتسلط الضوء على حياة المصطفى علية أفضل الصلاة والسلام، مما يجعل من زيارة المدينة المنورة رحلة إثرائية يكتسب منها الزائر معلومات مهمة تزيد من معرفته بتاريخه الإسلامي والثقافي.

وتسهيلًا للزوار والأهالي للتعرف على الأماكن والمعالم، أنشأت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة "مِنصَّة المدينة" وهي موقع سياحي ثقافي، يهتم بكل ما يخص المدينة المنورة، ويقدم خدماته للجمهور في جميع أنحاء العالم بـ 6 لغات.

وتهدف هذه المنصة إلى التعريف بالمدينة المنورة وأهم معالمها التراثية والحديثة، عن طريق تقديم المعلومات التفصيلية والصور الحصرية والمقاطع المرئية، مع اقتراح برامج لزيارة الوجهات السياحية، معدَّة بعناية وفق اهتمامات الزائر وعائلته.

كما تركز في محتواها على التعريف بالمسجد النبوي وتاريخه، إضافة إلى مسجد قباء، والمعالم التاريخية الأخرى التي تختص بها المدينة المنورة، كما تهتم المنصة بإظهار الجانب الاجتماعي في المدينة، وربطه بالتاريخ والتراث، من خلال التعريف بالمتاحف والمراق والحِرَف والأطعمة المدينة