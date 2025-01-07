آرني سلوت يبدي رأيه بالتشكيل الأفضل أمام توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة توتنهام، غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سلوت: “نتوقع أن تكون هناك هوية واضحة وأسلوب لعب للفريقين، على أن يحاول كل فريق فرض هويته على الآخر”.

وأضاف: “في أجزاء كبيرة من مباراتنا الأخيرة في ملعب توتنهام قبل أسبوعين، تمكنا من إظهار هويتنا، لكنهم أظهروا في أجزاء كبيرة مدى جودتهم، وسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا”.

وعن تشكيلة الفريق أمام السبيرز، أوضح: “إذا نظرت إلى جميع المباريات هذا الموسم، ستجد أن هناك الكثير من الأشياء التي تتدخل في تشكيل الفريق، وسوف يتم اتخاذ القرار بشأن أفضل تشكيلة للغد”.

وأتم: “في رأيي، قد تكون التشكيلة الأفضل هي تلك التي لا تبدأ كثيراً، ربما يشارك بعض هؤلاء اللاعبين غداً، وربما يشارك اللاعبون الذين لعبوا كثيراً”.