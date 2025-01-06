نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي للشباب بمرتبات مجزية غدًا..تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيف بمقر الجهاز، يوم الإثنين 6 يناير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأشارت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن الوظائف المطلوبة، تشمل: مدير مطعم، ومساعد مدير، ومشرف مطعم، وعضر فريق مطاعم، وكول سنتر باريستا، ومضيف، وويتر لـ(الخريجين أو الطلبة).

وأوضحت المحافظة مزايا وشروط التقديم على النحو الآتي: السن من 18 إلى 35 سنة، موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية، مرتبات مجزية، حوافز ومكافآت شهرية، بدل وجبة، تأمين اجتماعي وطبي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.