نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: مباراة الاتحاد السكندري الأفضل لـ جروس مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، أن مباراة الاتحاد السكندري كانت الأفضل للسويسري كريستيان جروس منذ توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق قدم أداء فنيا مميز للغاية مع جروس أمام الاتحاد السكندري ومباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة والمدرب السويسري بدأ يتعرف على اللاعبين بشكل جيد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

