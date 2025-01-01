خليجي زين 26

دور كبير
دور كبير للغاية يقوم به ممثلو وزارة الثقافة والرياضة والشباب الموجودون بالكويت في مهمة دعم الأحمر والجماهير على حد سواء، فالجهد المبذول من قبلهم واضح للجميع، سواء من حيث توفير تذاكر الدخول للجماهير العُمانية، وتوزيعها على بوابات الدخول المخصصة لجماهير الأحمر، وكذلك البقاء في تدريبات الأحمر، وتوفير كافة اللوجستيات التي يحتاجها كل فرد من البعثة، ناهيك عن القيام بمهام مالية أخرى تجاه المنتخب مع الجهازين الفني والإداري على حد سواء ووفق منظومة متفق عليها.
حصاد دور المجموعات
أفرزت مباريات دور المجموعات وعددها (12) مباراة عن تسجيل (16) هدفًا في الشوط الأول و(18) هدفًا في الشوط الثاني، (7) منها بالرأس و(20) هدفًا بالقَدَم اليُمنى، (6) أهداف بالقَدَم اليُسرى. وجاءت نسبة التَّهديف بنسبة (2.8%)، وعدد الأهداف مجتمعة (34) هدفًا، وحصلتِ المنتخبات على (54) بطاقة صفراء، و(4) بطاقات حمراء، ولم تنتهِ أيُّ مباراة بالتَّعادل السّلبي، وانتهتْ (4) مباريات بالتَّعادل الإيجابي، وتمَّ تسجيل (5) أهداف من ركلات جزاء، فيما تمَّ تسجيل هدف واحد بطريق الخطأ في الشِّباك.
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