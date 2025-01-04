نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجي الحلواني: حازم إمام هو أمهر لاعب في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الدكتورة ماجي الحلوني، زوجة الراحل العظيم حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن حازم إمام أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر، مشددة على أنه لا يوجد مثله على الاطلاق.

وقالت في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد رفعت وأبو رجيلة كانا من أقرب الأصدقاء لحمادة إمام، وكنت أحضر المباريات بشكل دائم وأسانده من المدرجات، وحمادة إمام هو من اكتشف طارق يحيي".

وأضاف: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب على مواجهة التحديات الصعبة خلال الفترة الماضية وتسديد مبالغ طائلة من الغرامات وأيضا افتتاح متحف نادي الزمالك".