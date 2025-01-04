هتكسب من وراه دهب.. نبات نادر سعره أغلي من الذهب لو زرعته هتحقق مكاسب اقتصادية لن تصدقها .. فكر واعرف ازاي تزرعه قبل ما تندم؟؟

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رياض - احمد صلاح - وصفة نبوية لتكثيف الشعر وسد الفراغات يعاني الكثير من الفتيات من وجود فراغات كثيرة في الشعر مما يجعل الشعر خفيف، لذلك يبحث الكثير منهم على محركات البحث عن حلول لهذه المشكلة المزعجة؛ فمنهم من يلجأ إلى الكريمات الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، والبعض الآخر يتجه إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر وسد فراغاته، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ما يفيد الشعر وسد الفراغات وعلاج سقوطه.

وصفات طبيعية لتكثيف نمو الشعر وسد الفراغات وعلاج التساقط والشيب

من خلال بعض الوصفات التالية يمكنك الحصول على شعر صحي وجذاب ويزيد من نموه، والوصفات هي كالآتي:

بذور الحلبة: يتم نقع قدر مناسب من الحلبة لمدة 6 ساعات، ثم يتم خلطها مع زيت جوز الهند بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة المراد إنبات الشعر لمدة ساعة، ثم تكرر مرتين بالاسبوع لتحصلي على نتيجة مبهرة.

زيت الكافور: يتم خلط كلا من زيت الكافور مع 2 ملعقة من الزبادي وملعقة من زيت الجوجوبا في وعاء مناسب، ثم نضع الخليط على الفراغات لمدة نصف ساعة، ومن ثم يغسل الشعر جيدا ثم تكرر كل شهر.

عصير البصل: يتم عصر البصل والاحتفاظ به في زجاجة، ثم نأخذ قطعة من القطن نمررها في ماء البصل، ونضعها على المنطقة المراد إنبات الشعر فيها ونتركه طوال الليل، ومن ثم نغسل الشعر في الصباح بالشامبو تكرر العملية مرتين بالأسبوع.

الفلفل الأسود: يتم طحن كمية من الفلفل الأسود ثم نضع عليها قدر مناسب من عصير الليمون، ونضع الخليط على الأجزاء المصابة ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتم غسله بالشامبو وتكرر الوصفة مرتين في الشهر.

وصفة زيت الخروع لتكثيف

تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تستخدم لحل مشاكل كثيرة في الشعر، ويتم استخدام هذه الوصفة كما يلي: