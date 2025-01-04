أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد كأنه متسشور بطريقه طبيعية

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رياض - احمد صلاح - أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد يمكن استخدام النشا في فرد الشعر، النشا كذلك محتوي على بروتين وهذا البروتين يعد أساس حيوية وصحة الشعر، وبالمثل، فقد تم استخدام النشا في العديد من تركيبات الشعر الطبيعية لأنه يمكن أن يستخدم لفرد الشعر وحتى ترطيب الأطراف، وأفضل طرق لفرد الشعر هي الطرق التقليدية لأنها غير ضارة للشعر وآمنة للغاية.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد

طرق طبيعية فعاله تعمل علي فرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف في المنزل بسهوله.

النشا مع عسل النحل لفرد الشعر

نقوم بوضع 6 ملعقة ممتلئة من النشا وكمية مناسبة من زيت الذرة في وعاء زجاجي، ونغطي الحاوية بإحكام، ثم نرجها جيدًا، ونضيف ملعقة واحدة ممتلئة من العسل إلى المزيج الذي تم عمله، ثم نمسحه على الشعر ونتركه لمدة 2 ساعة على الأقل، كذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء ثم نقوم بتجفيفه لفرد الشعر.

طريقة لفرد الشعر بالنشا وكذلك زيت الزيتون

المكونات المستخدمة:

كوب واحد من لبن جوز الهند.

أربعة ملاعق ممتلئة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق ممتلئة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.

خطوات التجهيز:

نقوم بمزج نشا الذرة مع عصير الليمون حتى تحصلي على مزيج يخلو من التكتلات.

نقوم بمزج زيت الزيتون وحليب جوز الهند جيداً، ثم نقوم بإضافتهم إلى المزيج الذي تم عمله.

ضعي خليط جميع المكونات في الميكروويف وقومي بتقليبه لمدة 60 دقيقة، ثم دقيقة أخرى نقلب مرة أخرى، وهكذا، حتى يتم الحصول على قوام كريمي سميك.

الكريم يتم تركه حتى يبرد ويتم وضعه على الشعر على هيئة قناع.

القبعة البلاستيكية يتم وضعها على الشعر الخشن، ثم قوم بتغطية القبعة بمنشفة دافئة لمدة لا تقل عن 2 ساعة.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر باستخدام بالبلسم والشامبو.

طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض

يعتبر البيض أيضًا مصدرًا طبيعيًا يعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر وفرده وتقليل تساقط الشعر، وهو أحد مكونات الخليط.

المكونات المستخدمة:

2 ملعقة ممتلئة من3 من نشا الذرة.

كوبان من الماء.

ثلاث بياض بيضات.

ملعقة واحدة ممتلئة من عسل النحل الطبيعي.

خطوات التجهيز: