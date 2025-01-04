انت الأن تتابع خبر علاج التهاب الجيوب الأنفية والزكام في دقيقة أسهل حل منزلي للزكام بدون أدوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير منا من التهاب الجيوب الأنفية وخاصة في فصل الشتاء مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في التنفس ويشعر من يعاني من التهاب الجيوب الأنفية بعدم الراحة والاحتقان الدائم والأنفلونزا المستمرة طوال فصل الشتاء وسوف نوضح علاج هذه الجيوب الأنفية من خلال هذا المقال:

علاج الجيوب الأنفية والزكام بدون أدوية

توجد كثير من الطرق التي تعالج الجيوب الأنفية والتخلص من الزكام ونزلات البرد وهذه الطرق منزلية لا تحتاج إلى تدخل الأدوية

وسوف نتعرف على هذه الطرق من خلال النقاط التالية:

تناول المشروبات الساخنة مثل اليانسون والليمون المغلي والكراوية حيث تعمل جميعها على رفع المناعة وعلاج نزلات البرد.

استخدام جهاز ترطيب الأنف وهو جهاز فعال جدا يجب الاحتفاظ به في المنزل واستخدامه عند الحاجة للتخلص من حالات البرد المزمنة وانسداد الأنف.

بخاخ محلول الملح وهو فعال جدا في علاج انسداد الأنف والتخلص التهابات الأنف وهو يستطيع أن يزيل احتقان الأنف بكل سهولة ويجب تنظيف أنف الأطفال به كل فترة.

استخدام فوطة دافئة حيث يمكن أن نأخذ فوطة ونضعها في الماء الساخن ونقوم بعصرها ووضعها على الجبين يساعد ذلك على خروج المخاط من الأنف وعلى حدوث عملية التنفس بكل سهولة.

يجب على الأنسان أن يشرب كثير من الماء والعصائر الطبيعية مما يساعد على رفع المناعة والتخلص من نزلات البرد.

الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يساعد في ترطيب الأنف حيث يعمل البخار على جعل الأنف في حالة من الترطيب مما يساعد في التخلص من احتقان الأنف ومشاكل الجيوب الأنفية.

نصائح لعلاج الجيوب الأنفية ونزلات البرد

يوجد عدة نصائح يجب اتباعها للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية منها

تناول المشروبات والعصائر التي تحتوي علي فيتامين سي.

عدم التعرض لتيارات الهواء البارد.

الاهتمام بالاستحمام بالماء الدافئ.

تناول المشروبات الدافئة بشكل دائم.

تناول عصير الليمون المغلي بشكل يومي كل صباح على الريق لتقوية المناعة.

تناول الخضروات والفواكه بشكل دائم.

كيفية تشخيص الطبيب لحالة الجيوب الانفية

تشمل طرق تشخيص التهاب الجيوب الأنفية المزمن ما يلي: