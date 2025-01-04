نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025: تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا، يسود طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، وسط سيناء، وأجزاء من الصحراء الغربية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية : تتوقع الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

: تتوقع الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية. الأمطار : تُشير خرائط الطقس إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من غرب البلاد، تحديدًا في (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة.

: تُشير خرائط الطقس إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من غرب البلاد، تحديدًا في (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة. نشاط الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بشكل متفرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط : حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية.

: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية. البحر الأحمر: حالته خفيفة، بارتفاع موج يتراوح بين نصف متر ومتر، ورياح سطحية شمالية شرقية.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث يتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مصحوبة بنشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات والمدن الرئيسية: