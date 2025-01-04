نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف+90.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتصدر الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وثمينًة أمام نظيره فالنسيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "ميستايا" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تمكن هوجو دورو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من فولكييه من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خافي جويرا بتسديدة مباشرة، أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أعلى يسار مرماه ليتابعها دورو بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأهدر جود بيلينجهام ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55، نفذها بتسديدة أرضية، ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 59 بداع التسلل على كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وتحصل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الدقيقة 79 على بطاقة حمراء، بعد ضرب الحارس ستول ديميتريفسكي في رأسه.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 85، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى مودريتش الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

واستطاع جود بيلينجهام أن يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90، بعد تمريرة بالخطأ من هوجو جويامون، استغلها بيلينجهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

ترتيب فريقي ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

