اكتشف سر الصحة والإنجاب: نوع الشاي المعجزة الذي يخفض الكوليسترول ويعزز الخصوبة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

الشاي مشروب شائع ومحبوب في جميع أنحاء العالم، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة. ولكن هل تعلم أن هناك نوعًا معينًا من الشاي يتميز بقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز الخصوبة لدى الرجال والنساء؟ هذا الشاي هو الشاي الأخضر. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل فوائد الشاي الأخضر في خفض الكوليسترول وزيادة الخصوبة، بالإضافة إلى فوائد أخرى مهمة.

يُعتبر الشاي الأخضر من أفضل أنواع الشاي لخفض الكوليسترول، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مركبات طبيعية تُسمى “الكاتيكين” (Catechins)، وهي نوع من مضادات الأكسدة القوية. تعمل هذه المركبات على:

خفض الكوليسترول الضار (LDL): تُساهم الكاتيكين في منع تأكسد الكوليسترول LDL، وهو النوع الذي يتراكم في الشرايين ويُسبب مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

خفض الكوليسترول الكلي: يُساعد الشاي الأخضر أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم.

تحسين صحة الشرايين: تُساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في حماية الشرايين من التلف وتحسين وظائفها.

تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يُساهم في تحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا في:

تحسين صحة الحيوانات المنوية: تُساعد مضادات الأكسدة في حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يُحسن جودتها وحركتها.

تحسين صحة البويضات: تُساهم مضادات الأكسدة أيضًا في حماية البويضات من التلف وتحسين جودتها.

زيادة فرص الإنجاب: من خلال تحسين صحة الحيوانات المنوية والبويضات، قد يُساهم الشاي الأخضر في زيادة فرص الإنجاب.

بالإضافة إلى فوائده في خفض الكوليسترول وتعزيز الخصوبة، يتميز الشاي الأخضر بفوائد صحية أخرى، منها: