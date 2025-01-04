الدوري التركي (18): غلطة سراي يستقبل جوزتبه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت أضنة ديمر سبور مع إسطنبول باشاك شهير الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأنطاليا سبور مع أيوبسبور الساعة 16:00، وغلطة سراي مع جوزتبه الساعة 19:00، وسامسون سبور مع طرابزون سبور الساعة 20:00.

أمس:

تشايكور ريزا سبور × بشكتاش 1-1

ألانيا سبور × قونيا سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 44 نقطة

2- فنربخشة: 36 نقطة

3- سامسون سبور: 30 نقطة

4- جوزتبه: 28 نقطة

5- بشكتاش: 27 نقطة

6- أيوبسبور: 27 نقطة