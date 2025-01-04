انت الأن تتابع خبر عشان متجيش تقول معرفش!!... ايه اللي بيحصل لجسمك بعد تناول كمية كبيرة من اللب الابيض... مستحيل تصدق اللي هتسمعة! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -يعد اللب الابيض واحدًا من انواع المسليات التي يجبها الكثير من الاشخاص سواء كانو من الكبار او من الصغار ايضًا، حيث ان لللب الابيض طعم مميز وغير مسبوق بين اي نوع من انواع اللب الأخرى، ومن الجدير بالذكر ان اللب يعتبر واحدًا من اهم انواع المسليات التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا في اي نوع من انواع المناسبات او السهرات، ومن الجدير بالذكر ان اللب الابيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والالياف الغذائية الهامة للجسم والتي تسهم في التحسين من عملية الهضم بشكل كبير،

تناول اللب الابيض