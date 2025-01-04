انت الأن تتابع خبر عشان متجيش تقول معرفش!!... ايه اللي بيحصل لجسمك بعد تناول كمية كبيرة من اللب الابيض... مستحيل تصدق اللي هتسمعة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -يعد اللب الابيض واحدًا من انواع المسليات التي يجبها الكثير من الاشخاص سواء كانو من الكبار او من الصغار ايضًا، حيث ان لللب الابيض طعم مميز وغير مسبوق بين اي نوع من انواع اللب الأخرى، ومن الجدير بالذكر ان اللب يعتبر واحدًا من اهم انواع المسليات التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا في اي نوع من انواع المناسبات او السهرات، ومن الجدير بالذكر ان اللب الابيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والالياف الغذائية الهامة للجسم والتي تسهم في التحسين من عملية الهضم بشكل كبير،
تناول اللب الابيض
- يحتوي اللب الابيض على الكثير من الفوائد إلى الجسم، لكن على الرغم من ذلك فإن كافة خبراء التغذية ينصحون بعدم تناولة بشكل كبير، حيث انه يمكن ان يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم وبشكل خاص للكلى، حيث ان اللب الابيض يحتوي على الياف قابلة للذوبان وهي التي تحسن من عملية الهضم، لكنه ايضًا يحتوي على كمية كبيرة من الاملاح وهي التي تسهم في الزيادة من نسبة الاملاح في الجسم وبالتلي يؤثر سلبًا على الكلى.
- ليس هذا فقط بل انه في حالة الكثار من تناول اللب الابيض فإن هذا يسهم في الضعور بجفاف الفم بشكل كبير مع زيادة الشعور بالعطش والتوتر والأرق، كما انه يساهم في ارتفاع ضغط الدم ايضًا، ولذلك فإنه يجب عدم تناول اللب الابيض قبل النوم بثلاثة ساعات على الاقل.