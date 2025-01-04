سر النكهة اليونانية: طريقة تحضير البهارات اليونانية الأصلية في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يشتهر المطبخ اليوناني بنكهاته الفريدة والمميزة التي تعتمد بشكل كبير على استخدام مجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل الطازجة والمجففة. بدلاً من شراء خلطات البهارات الجاهزة، يمكنك تحضير خلطة البهارات اليونانية الخاصة بك في المنزل بكل سهولة، مما يضمن لك الحصول على نكهة طازجة وأصلية. في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير خلطة البهارات اليونانية الأساسية، بالإضافة إلى بعض الاختلافات الشائعة.

تتكون خلطة البهارات اليونانية الأساسية من مزيج من الأعشاب المجففة، وتشمل عادةً:

الأوريجانو (الزعتر البري): يُعتبر المكون الأساسي في المطبخ اليوناني ويُضفي نكهة عطرية مميزة.

الزعتر (Thyme): يُضيف نكهة ترابية ودافئة.

النعناع المجفف: يُعطي نكهة منعشة.

الريحان المجفف: يُضفي نكهة حلوة وعطرية.

البقدونس المجفف: يُضيف نكهة خفيفة وعشبية.

اجمع المكونات المذكورة أعلاه بكميات متساوية أو حسب الرغبة. يمكنك تعديل النسب لتناسب ذوقك الشخصي، فمثلاً إذا كنت تُفضل نكهة الأوريجانو القوية، يمكنك زيادتها.

ضع جميع المكونات في وعاء صغير.

اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

احتفظ بالبهارات في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف ومظلم للحفاظ على نكهتها لأطول فترة ممكنة.

تُستخدم خلطة البهارات اليونانية في العديد من الأطباق اليونانية الشهيرة، مثل:

تتبيل اللحوم والدجاج: تُستخدم لتتبيل اللحوم والدجاج قبل الشواء أو الخبز، وتُضفي عليها نكهة رائعة.

إضافة نكهة إلى الخضروات: تُضاف إلى الخضروات المشوية أو المقلية أو المسلوقة.

تحضير الصلصات والتتبيلات: تُستخدم في تحضير الصلصات والتتبيلات المختلفة، مثل تتبيلة السلطة اليونانية.

إضافة نكهة إلى الحساء واليخنات: تُضاف إلى الحساء واليخنات لإضافة نكهة دافئة وعطرية.

بالإضافة إلى المكونات الأساسية المذكورة أعلاه، قد تتضمن بعض الاختلافات في خلطة البهارات اليونانية مكونات أخرى، مثل: