فوائد سحرية لمشروب القرفة بالحليب: صحة أفضل ونوم هانئ ووقاية من الأمراض

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر مشروب القرفة بالحليب من المشروبات الدافئة والمغذية التي تجمع بين فوائد القرفة والحليب معًا. يُفضله الكثيرون لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أبرز فوائد تناول القرفة باللبن، سواء تم تناوله على الريق أو قبل النوم أو في أي وقت من اليوم.

تعزيز صحة القلب: تُعتبر القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تُساهم في تحسين صحة القلب من خلال تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجسم. كما تُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصةً عند إضافة العسل لتحلية المشروب.

خفض مستويات السكر في الدم: أثبتت الدراسات أن المكونات الموجودة في القرفة تُساعد في خفض نسبة السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني. يُنصح بتناوله بعد الإفطار للمساعدة في تنظيم مستويات السكر.

تقوية الجهاز المناعي: تحتوي القرفة على خصائص مضادة للأكسدة تُعزز من صحة المناعة وتحمي الجسم من الأمراض، بما في ذلك الأمراض المزمنة والسرطان.

تحسين الهضم: يُساعد مشروب القرفة بالحليب على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك، وذلك لاحتوائه على الألياف. كما يُساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات.

تحسين جودة النوم: يُساعد تناول كوب من القرفة بالحليب قبل النوم على استرخاء الجسم والنوم بشكل أفضل، كما يُقلل من التوتر والاضطرابات.

دعم صحة العظام: يُعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان. يُساعد تناول القرفة باللبن في الحصول على الكالسيوم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مضاد للالتهابات: يحتوي مشروب القرفة باللبن على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يُمكن أن يُساعد على الحد من الالتهابات المختلفة في الجسم، بما في ذلك التهابات المفاصل وأمراض القلب والسرطان.

محاربة البكتيريا: تُحارب القرفة البكتيريا، كما يُساعد الحليب على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي، ويُقلل من فرصة تكوُّن الحصى في الكلى.

يُقوّي اللثة ويُحدُّ من تسوس الأسنان.

يُنشِّط الدورة الدموية في الجسم، ويُعالج برودة القدمين واليدين.

يُعتبر مشروب القرفة بالحليب مشروبًا صحيًا ومفيدًا للغاية، حيث يُقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم. يُنصح بتناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن للاستفادة القصوى من فوائده.