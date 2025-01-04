انت الأن تتابع خبر "سر القوة الربانية".. اكتشف تمرينًا بسيطًا ينقلك إلى عالم الإعجاز يحفّز الذاكرة ..ويحميك من الزهايمر والخرف وبأيام فقط!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل تتعلق بالذاكرة، وهذا ما قد يسبب لهم الكثير من الإزعاج حيث قد يتم نيسان العديد من المهام اليومية وهذا ما قد يؤثر بالسلب على الأشخاص، حيث يذكر أن أداء الذاكرة إذا تراجع عن العمل بشكل جيد فلا يمكن علاجه، ولكن توجد العديد من التمارين التي يمكن اتباعها في الحياة اليومية من أجل الحفاظ على الذاكرة وتقويتها، وسوف نستعرض أهم تلك التمارين في التالي.

استخدام تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس لتقوية الذاكرة

يذكر أن تقنية فيبوناتشي هي عبارة أن سلسلة رقمية يقوم بها الشخص بوضع رقم ثم جمعه مع التالي وهكذا إلى أن يتشكل سلسلة من الأرقام، أما تقنية فيثاغورس فهي يتم فيها القيام بتذكر جميع الأحداث التي حدثت على مدار اليوم بجميع التفاصيل الموجودة بها، وفي حالة نسيان تفصيلية يجب العمل على تذكرها جيدًا.

تمارين لتقوية الذاكرة

توجد العديد من التمارين التي يمكن للشخص استخدامها من أجل العمل على تقوية الذاكرة، أهمها القيام باستخدام الألعاب التي تحتوي على الألغاز مثل الحساب الذهني أو حل الكلمات المتقاطعة أو غيرها، حيث ينصح باستخدام تلك التمارين لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميًا من أجل الحفاظ على صحية الذاكرة.

نصائح لتقوية الذاكرة