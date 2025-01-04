نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها. موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا يانج افريكانز التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي 3:00.

أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي ضد ستاد ابيدجان الايفواري 6:00.

الرجاء المغربي ضد ماميلودي صن داونز 9:00.

الجيش الملكي المغربي ضد مانيما الكونجولي 9:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.