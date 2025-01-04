نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها.
موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا
- يانج افريكانز التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي 3:00.
- أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي ضد ستاد ابيدجان الايفواري 6:00.
- الرجاء المغربي ضد ماميلودي صن داونز 9:00.
- الجيش الملكي المغربي ضد مانيما الكونجولي 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.