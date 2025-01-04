الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

  • يانج افريكانز التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي 3:00.
  • أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي ضد ستاد ابيدجان الايفواري 6:00.
  • الرجاء المغربي ضد ماميلودي صن داونز 9:00.
  • الجيش الملكي المغربي ضد مانيما الكونجولي 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا