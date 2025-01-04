تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل البلوز الذي سيبدأ به مبارة كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد كريستيال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2024، على ملعب سيلهورست بارك، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو غوستو – توسين أدارابيويو – ليفي كولويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو– إنزو فرنانديز.

بيدرو نيتو– كول بالمر.

خط الهجوم: سانشو _ نيكولاس جاكسون

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة تشيلسي ضد كريستيال بالاس، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.