العالم اليوم - شباب بلوزداد يثأر من الأهلي المصري بهدف في الوقت القاتل

انتم الان تتابعون خبر شباب بلوزداد يثأر من الأهلي المصري بهدف في الوقت القاتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:25 صباحاً - حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على ضيفه الأهلي المصري، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل خاسف نوفل هدف المباراة الوحيد لشباب بلوزداد، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ونجح شباب بلوزداد في الثأر من هزيمته في القاهرة بنتيجة 1-6، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف الأهلي المتصدر حامل اللقب في نسخة الموسم الماضي، المتوج بالبطولة 12 مرة.

ويحتل أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وسيواجه ستاد أبيدجان الإيفواري، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، السبت.

وجاء الشوط الأول من المباراة حذرا من الطرفين، ولم يبادر الأهلي بالهجوم خاصة في الدقائق الأولى، محاولا امتصاص ضغط شباب بلوزداد الذي بدأ اللقاء بنشاط هجومي مبكر.

وسجل خانيسا مايو، مهاجم شباب بلوزداد، هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 14، بعد تمريرة رائعة من زميله عبر الرحمن مزياني.

وواصل شباب بلوزداد الضغط، بينما استعاد الأهلي السيطرة في منتصف الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات على مرمى مصطفى زغبة حارس الفريق الجزائري الذي أبعد الكثير من الفرص الخطيرة عن مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كان الفريق الجزائري الأكثر ضغطا ورغبة في تسجيل هدف التقدم، وحاول الأهلي امتصاص ضغط منافسه وشن هجمات مرتدة عبر الجناح حسين الشحات وكريم الدبيس، بينما بدا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي معزولا في الأمام في محاولاته لتسجيل هدف للفريق المصري.

وكان شباب بلوزداد الأكثر محاولة في الشوط الثاني، وأزعجت محاولاته كثيرا دفاع الأهلي وحارسه محمد الشناوي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، قلت محاولات الأهلي وتحول الضغط بأكمله لصالح شباب بلوزداد، الذي واصل محاولاته من أجل هز شباك الأهلي، وكان له ما أراد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق خاسف نوفل.

وسجل نوفل هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كرة تصدى لها الشناوي من تسديدة محمد عزي، ليضعها في الشباك ويسجل لفريقه هدف الفوز والنقاط الثلاث.