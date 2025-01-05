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باولو سوزا يعلق على فوز شباب الأهلي أمام النصر

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 07:54 مساءً - عبر باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على نظيره النصر، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “فخور بأداء لاعبي فريقي أمام منافس وند قوي، لقد خضنا لقاء صعباً وقوياً اليوم”.

وأكمل: “أعتقد أنه كان من المفترض احتساب ركلتي جزاء لفريقي بدلاً من واحدة”.

وأتم: “قرارات الحكم فوق الجميع وهناك عدد كاف من الكاميرات وتقنية الفيديو لتأكيد صحة القرارات”.

بهذا الفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثاني.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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