سفير مصر بفرنسا يهنئ الأنبا مارك أسقف باريس والجالية المصرية القبطية بعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:30 صباحاً - قدم السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس، التهنئة لنيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، رحب السفير علاء يوسف بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، ونقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الجالية المصرية القبطية بفرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله تعالي أن يعيده عليهم بكل الخير والسعادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والرخاء.

وقال السفير علاء يوسف - في كلمته - إن "لقاءنا اليوم يجسد روح التماسك والترابط بين أبناء وطن واحد، سواء كنا على أرض مصر أو في الخارج، ويؤكد أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم لوطننا الحبيب مصر؛ بما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تعلي قيم الحرية والمساواة وتحتضن الجميع دون تفرقة".