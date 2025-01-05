نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: رئيسة الوزراء الإيطالية ستلتقي ترامب في فلوريدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إيطالية مساء السبت، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستتوجه إلى فلوريدا للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "ميساجيرو" إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ستتم إلى الولايات المتحدة، قبل رحلة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى روما، والتي ستجري في 9 يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مواضيع الاجتماع المرتقب مع ترامب قد يكون الوضع حول الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، التي اعتقلت في طهران في منتصف ديسمبر 2024.

وأوضحت السلطات الإيرانية أنها تربط إطلاق سراحها بمبادلتها بمهندس إيراني اعتقل قبل أيام قليلة من سالا في مطار ميلانو بناء على طلب من الولايات المتحدة في قضية انتهاك العقوبات فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا الطائرات دون طيار إلى إيران.