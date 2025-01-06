العالم اليوم - نهضة بركان أول المتأهلين لدور الـ8 بالكونفيدرالية الإفريقية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 12:25 صباحاً - حجز فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بالفوز على مضيفه ستاد مالي بنتيجة 1 - صفر، اليوم الأحد.

وسجل عماد رياحي الهدف الوحيد لنهضة بركان في الدقيقة 64 من المباراة التي أقيمت على ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو.

وكرر نهضة بركان تفوقه على الفريق المالي بعدما فاز عليه بنفس النتيجة 1 - صفر في الجولة الماضية التي أقيمت على الملعب البلدي في بركان.

ورفع الفريق المغربي الفائز باللقب مرتين في عامي 2020 و2022 رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة ليعتلي صدارة المجموعة الأولى.

أما ستاد مالي، فقد تجمد رصيده عند 4 نقاط ليبقى في المركز الثالث، خلف ستيلينبوش الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، بينما يتذيل لواندا سول الأنغولي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان ستيلينبوش فاز على لواندا سول بنتيجة 2 - صفر في وقت سابق يوم الأحد.