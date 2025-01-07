القبض على 5 أعتدوا على ممرض بأحد مستشفيات القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً إعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يناير الجارى، تبلغ لقسم شرطة التبين من ممرض بإحدى المستشفيات، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات، بمشاركة عدد من أقاربه حال ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبى على نجلته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.