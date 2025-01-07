أمن القاهرة يضبط 4 طلاب أعتدوا على زميلهم وتصويره ونشر المقطع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بالقاهرة بالتعدى على أحد زملائهم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 طلاب "أحدهم مُصاب بكدمة"، وبمواجهتهم أقروا بإستدراج زميلهم طالب بذات المدرسة ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتصويره ونشر المقطع لحدوث مشادة كلامية بينهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.