فضيحة غذائية تهز الصين .. مدرسة تطعم تلاميذها بقايا طعام الكلاب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت حادثة مروعة في مدرسة شمال شرق الصين غضبًا عارمًا في البلاد، وذلك بعد الكشف عن قيام المدرسة بإطعام تلاميذها بقايا طعام كانت محفوظة في دلو يستخدم لطعام الكلاب.

وفقًا لصحيفة “داكسيانج نيوز”، فإن هذه الممارسة الشنيعة كانت تتم بشكل روتيني في مقصف المدرسة، حيث كان العاملون يجمعون بقايا طعام التلاميذ الأكبر سنًا في دلو ويقدمونها بعد ذلك للتلاميذ الأصغر سنًا. وقد تسبب هذا الأمر في إصابة بعض التلاميذ بالتقيؤ.

عندما اكتشف أولياء الأمور هذه الفضيحة، تجمعوا أمام المدرسة مطالبين بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسؤولين. وقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة مدى خطورة هذه الممارسة، مما زاد من غضب الرأي العام.

ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث طالب العديد من المستخدمين بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتقديم اعتذار رسمي للأسر المتضررة.

تحقيق حكومي وتداعيات الواقعة

أعلنت حكومة المقاطعة عن تشكيل فريق تحقيق للكشف عن جميع جوانب هذه القضية ومعاقبة المتورطين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تشديد الرقابة على سلامة الأغذية في المدارس والمؤسسات التعليمية في الصين.