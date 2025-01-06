ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 مساءً - تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه ديبورتيفا مينيرا، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الدور ال-32 من المسابقة.

خماسية الميرنجي حملت توقيع كلاً من فالفيردي، كامافينجا، أردا جولر “هدفين”، ومودريتش.

وكان أنشيلوتي اعتمد على المداورة بشكل كبير، خلال لقاء اليوم، سواء من خلال منح الفرصة لبعض لاعبي الفريق الأول الذين لم يحصلوا على فرص كثيرة سابقاً، أو من خلال إشراك عدد من لاعبي الأكاديمية.

وسيتحضر ريال مدريد للسفر خلال الساعات القادمة للسفر إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.