الفيتامينات والاملاح الضرورية لصحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 مساءً - أهمية الفيتامينات لصحة الجسم

تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا في الحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم. فهي جزيئات عضوية ضرورية للنمو والتطور والوظائف الأيضية. يدخل الجسم عادة الفيتامينات من خلال الطعام والمكملات الغذائية، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج معظمها بنفسه.

الفيتامينات الأساسية ووظائفها

فيتامين A: يساعد في تحسين النظر والحفاظ على صحة الجلد. يوجد في منتجات الألبان والجزر والكبد.

يساعد في تحسين النظر والحفاظ على صحة الجلد. يوجد في منتجات الألبان والجزر والكبد. فيتامين C: يُعزز من مناعة الجسم ويساعد في امتصاص الحديد. يمكن العثور عليه في الفواكه الحمضية والبروكلي والفلفل الأحمر.

يُعزز من مناعة الجسم ويساعد في امتصاص الحديد. يمكن العثور عليه في الفواكه الحمضية والبروكلي والفلفل الأحمر. فيتامين D: يُساهم في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام. ينتج عن التعرض لأشعة الشمس ويوجد في الأسماك الزيتية والبيض.

يُساهم في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام. ينتج عن التعرض لأشعة الشمس ويوجد في الأسماك الزيتية والبيض. فيتامين E: يُعتبر مضاد أكسدة قوي ويدعم صحة الجلد. يوجد في المكسرات والبذور والخضار الورقية.

يُعتبر مضاد أكسدة قوي ويدعم صحة الجلد. يوجد في المكسرات والبذور والخضار الورقية. فيتامين K: ضروري لتجلط الدم وحماية العظام من الهشاشة. يتوفر في الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

دور الأملاح المعدنية في الحفاظ على توازن الجسم

الأملاح المعدنية هي عناصر غير عضوية لابد منها للحفاظ على توازن السوائل وإنتاج الطاقة ووظائف الجسم الأخرى. توفرها الأطعمة المختلفة، ويجب الحرص على تناولها بكميات متوازنة.

أبرز الأملاح المعدنية وفوائدها

الكالسيوم: يقوي العظام والأسنان، ويوجد بكثرة في منتجات الألبان والخضراوات الورقية الداكنة.

يقوي العظام والأسنان، ويوجد بكثرة في منتجات الألبان والخضراوات الورقية الداكنة. البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم ووظيفة القلب، ويعثر عليه في الموز والبطاطس والبرتقال.

يساعد في تنظيم ضغط الدم ووظيفة القلب، ويعثر عليه في الموز والبطاطس والبرتقال. المغنيسيوم: يدعم الوظيفة العصبية والعضلية، ويوجد في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

يدعم الوظيفة العصبية والعضلية، ويوجد في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة. الحديد: أساسي لتكوين الهيموجلوبين في الدم، ويمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء والبقوليات.

أساسي لتكوين الهيموجلوبين في الدم، ويمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء والبقوليات. الزنك: يُعزز من جهاز المناعة ويدعم التعافي من الجروح، ويوجد في اللحوم والمحار والبذور.

نصائح لتحقيق التوازن الغذائي

للاستفادة القصوى من الفيتامينات والأملاح المعدنية، يجب التنوع في تناول الأطعمة وضمان الحصول على نظام غذائي متكامل يشمل جميع العناصر الغذائية. يُفضل التركيز على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية كجزء من النظام الغذائي اليومي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري في بعض الأحيان اللجوء إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجات الجسم، ولكن من المهم استشارة أخصائيي التغذية مسبقًا.