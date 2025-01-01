انت الأن تتابع خبر "بطنك هتلزق في ضهرك!".. شرب القهوة في هذا الوقت ينسف الدهون “هتخس بسرعة الصاروخ” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من الأشخاص يعتمدون على تناول فنجان القهوة فور استيقاظهم كعادة صباحية تمنحهم الطاقة لبدء يومهم. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك وقتًا محددًا يجعل تناول القهوة أكثر فاعلية في حرق الدهون، فنجان القهوة الذي يحتوي على الكافيين قد يصبح سلاحك السري لخسارة الوزن عند تناوله في الوقت المناسب، حيث يحتوي فنجان القهوة بحجم 8 أونصات على حوالي 100 ملليغرام من الكافيين، ويمكن أن تختلف هذه النسبة بناءً على نوع القهوة المطحونة وطريقة تحضيرها.

فوائد القهوة وأفضل وقت لتناولها

أوضح الطبيب أنتوني ديمارينو أن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح، والذي يساعد في زيادة اليقظة والانتباه. وتصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها عادة بين الساعة 7 صباحًا و8 صباحًا، لتتراجع تدريجيًا خلال اليوم، ومع ذلك، فإن شرب القهوة في هذا الوقت قد يؤدي إلى زيادة في إنتاج الكورتيزول، وهو ما قد يسبب التوتر أو القلق لبعض الأشخاص، لذلك، قد لا يكون الصباح الباكر هو الوقت المثالي للاستفادة من فوائد القهوة المتعلقة بحرق الدهون.

أفضل وقت لتناول القهوة لحرق الدهون