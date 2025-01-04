نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية خلال 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تنفيذ الصندوق برامج وأنشطة توعوية مكثفة على مدار عام 2024. وشملت الجهود المدارس، الجامعات، مراكز الشباب، والميادين العامة، بهدف رفع الوعي بمخاطر الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة.

أبرز الأنشطة التوعوية

في المدارس: تم إطلاق أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استهدف 8000 مدرسة. تضمنت الأنشطة عرض فيديوهات ورسائل مرئية توضح أضرار المخدرات، مع تقديم ورش عمل تفاعلية للطلاب.

في الجامعات والمعاهد: نُفذ 600 نشاط توعوي في 25 جامعة حكومية، 15 جامعة خاصة، و62 معهدًا عاليًا. استهدفت الأنشطة توعية الطلاب بأساليب إبداعية تناسب مراحلهم العمرية، مع تقديم معلومات عن الخط الساخن للصندوق (16023) لتلقي الخدمات العلاجية بسرية تامة.

في مراكز الشباب والأندية: شملت الأنشطة 2707 فعالية في 942 مركز شباب ونادٍ رياضي واجتماعي.



دعم القيادات التطوعية

نظم الصندوق 13 معسكرًا تدريبيًا لإعداد 1950 متطوعًا جديدًا. كما استمر دعم "بيوت التطوع" داخل الجامعات المصرية، حيث نفذت 600 فعالية متنوعة استهدفت توعية 100 ألف طالب وطالبة.



مبادرات ميدانية

أُطلقت مبادرات توعوية مثل:

"القرار قرارك"، التي استهدفت 192 ألف موظف في 787 منشأة حكومية لتعريفهم بآليات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.

"فكر ولون واكسب" و"بالألوان هنكافح الدخان"، التي ركزت على رفع وعي الأطفال بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات من خلال الأنشطة التفاعلية.

"توصل بالسلامة"، التي استهدفت السائقين على الطرق، و"خدعوك فقالوا"، التي نُفذت في 860 منشأة عمالية وصناعية واستفاد منها 734 ألف مستفيد.

نتائج ملحوظة

بلغ عدد المتطوعين في رابطة الصندوق 34 ألفًا، مع تقديم أنشطة في 50 معسكرًا شبابيًا.

استفاد أكثر من 15 ألف طفل من الأنشطة التفاعلية التي تركز على التوعية بمخاطر المخدرات.

استمر العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز أو تنشيط الذاكرة، مع التأكيد على توفير خدمات العلاج مجانًا وسرية تامة عبر الخط الساخن.



وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يعمل على استهداف الفئات الأكثر عرضة للإدمان، بما يضمن توعية شاملة ومستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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