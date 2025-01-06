دوري أدنوك الإماراتي (11): الوصل يستقبل العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، فيلتقي خورفكان مع بني ياس الساعة 15:55 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع دبا الحصن الساعة 18:45، والوصل مع العروبة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

شباب الأهلي × النصر 2-0

البطائح × الجزيرة 0-3

اتحاد كلباء × عجمان 3-2

العين × الشارقة 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 28 نقطة

2- شباب الأهلي: 26 نقطة

3- الجزيرة: 20 نقطة

4- العين: 19 نقطة

5- النصر: 19 نقطة