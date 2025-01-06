نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (11): الوصل يستقبل العروبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، فيلتقي خورفكان مع بني ياس الساعة 15:55 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع دبا الحصن الساعة 18:45، والوصل مع العروبة بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
شباب الأهلي × النصر 2-0
البطائح × الجزيرة 0-3
اتحاد كلباء × عجمان 3-2
العين × الشارقة 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الشارقة: 28 نقطة
2- شباب الأهلي: 26 نقطة
3- الجزيرة: 20 نقطة
4- العين: 19 نقطة
5- النصر: 19 نقطة