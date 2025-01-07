الرياضة

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وسموحة

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أحمد جودة - القاهرة - حصل إمام عاشور صانع ألعاب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام سموحة.

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وسموحة

وظهر عاشور بمستوى مميز في مباراة اليوم وسجل هدف الأهلي الثاني في المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

وتسلم إمام عاشور جائزة أفضل لاعب بعد نهاية المباراة مباشرة من جانب مندوب رابطة الأندية.

وارتقى الأهلي لقمة الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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