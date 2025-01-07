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أحمد جودة - القاهرة - حصل إمام عاشور صانع ألعاب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام سموحة.

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وسموحة

وظهر عاشور بمستوى مميز في مباراة اليوم وسجل هدف الأهلي الثاني في المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

وتسلم إمام عاشور جائزة أفضل لاعب بعد نهاية المباراة مباشرة من جانب مندوب رابطة الأندية.

وارتقى الأهلي لقمة الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.