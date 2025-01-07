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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي يعبر أمواج سموحة ويستعيد صدراة الدوري المصري

واستطاع المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد في مباراة من طرف واحد النادي الأهلي وإصابات متعددة.

محمد مجدي أفشة افتتح أهدف فريقه الأول وذلك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول في المباراة وتحديدا في الدقيقة ٤٧.

وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثان في الدقيقة ٥١ بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات ليؤكد الأهلي على الصدراة.

وكان وسام أبو علي قد سجل هدف أول للمباراة ولكن تم إلغاءه بداعي وجود خطأ على الفلسطيني.

كما شهد الشوط الأول خروج اللاعب يحيي عطية الله بسبب الإصابة.

الأهلي احتل المركز الأول برصيد ١٥ نقطة بينما تواجد سموحة في المركز قبل الأخير برصيد ٥ نقاط.



تشكيل النادي الأهلي في مواجهة سموحة

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏