نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج إسلام خيري يبدأ تصوير مسلسل "قهوة المحطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مؤخرًا المخرج إسلام خيري وأبطال مسلسل "قهوة المحطة" تصوير العمل، أستعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وهو من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال.

تفاصيل مسلسل “قهوة المحطة"

مسلسل “قهوة المحطة” مكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق، للكشف جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل وهو بطولة جماعية يقوم بها النجوم أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي ورياض الخولي وبيومي فؤاد وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد واحمد ماجد، وإنتاج شركة سينرجي.

و يُذكر أنَّ المخرج إسلام خيري عكف في الأيام الماضية على إجراء عدد من بروڤات الطاولة برفقة كل نجومه في شركة الإنتاج، قبل انطلاق التصوير اليوم، حرصًا منه على اندماج كل أبطاله مع الشخصيات التي سنشاهدها في الشهر الفضيل.