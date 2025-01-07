نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يتحدث عن مسلسل "موضوع عائلي 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد رضوان عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، مشيرًا إلى أن العمل يحمل تطورًا كبيرًا في الأحداث والشخصيات، وأعرب رضوان، في تصريحاته الأخيرة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في أجزائه السابقة، والذي شجّع فريق العمل على تقديم جزء جديد مليء باللحظات الإنسانية والكوميديا.

وقال رضوان: “من المسلسلات اللي ممكن يتعمل منها أجزاء كتير وقماشته تحتمل ده، بس الفكرة في اختيار الموضوعات اللي عايز تناقشها من خلال العيلة دي اللي دخلت في صميم الشعب المصري والعربي.. لكننا ما بنستعجلش في عمل أجزاء متتالية وبناخد وقتنا في الكتابة والتحضير".

مسلسل “موضوع عائلي”



أبطال وصناع مسلسل "موضوع عائلي 3"



مسلسل "موضوع عائلي" من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، ورنا رئيس، وهو من الأعمال التي لاقت استحسانًا واسعًا بفضل قصته الإنسانية التي تمزج بين الكوميديا والدراما.



أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.