ترتيب مجموعة الزمالك عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

أقيمت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بالقلعة البيضاء عن ترتيب الزمالك في مجموعة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي والزمالك بالتعادل السلبي في حين اكتسح إنيبما ضيفه بلاك بولز بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في نيجيريا.

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية عقب التعادل مع المصري البورسعيدي

ترتيب مجموعة الزمالك عقب التعادل مع المصري البورسعيدي

يتصدر الفارس الأبيض ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط عقب خوضه 4 مباريات وأحرز 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين من فريق إنيمبا

1- الزمالك 8 نقاط من 4 مباريات

2ـ المصري البورسعيدي 5 نقاط من 4 مباريات

3- بلاك بلوز 4 نقاط من 4 مباريات ( يتفوق بالمواجهات المباشرة عن إنيمبا)

4ـ نيمبا النيجيري 4 نقاط من 4 مباريات

ويحل الزمالك ضيفًا على بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستقام في القاهرة لتعذر لعبه بموزمبيق، في حين يحل المصري ضيفًا على بلاك بولز يوم الأحد أيضًا.