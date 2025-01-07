تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:30 مساءً - ترتيب جدول الدورى الممتاز تصدره النادى الأهلي، عقب عودته لطريق الانتصارات محليا بالفوز على سموحه بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة لدورى نايل، سجل ثنائية محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية مع إنبي سلبياً قبل أن يخسر من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لينجح لاعبو الأهلي في مُصالحة جماهيرهم بالفوز على سموحة خلال لقاء اليوم.جدول ترتيب الدوري المصري



بهذه النتيجة، رفع الأهلى رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد قمة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر وقبل الأخير بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 .ترتيب الدوري المصري

